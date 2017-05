Apple refuse de l'embaucher, il se venge en recréant Apple Music

Jason Yuan est étudiant en design à l’université de Northwestern. Il a voulu décrocher un stage de conception graphique chez Apple pour enrichir son cursus. Tout semblait être sur la bonne voie quand il a été sélectionné dans un premier temps pour un entretien dans les locaux de la firme de Cupertino. Mais l’aventure a pris fin quand la société lui a signifié son refus dans une lettre où les recruteurs expliquent qu'ils voulaient un candidat plus qualifié et disposant de plus d’expérience.

> > > Lire aussi Apple Music s'offre un nouveau design sur Android

Au lieu de voir le mauvais côté des choses, Jason Yuan s’est remis de son échec et a évacué sa frustration dans un projet qui a duré près de trois mois. Le designer a revu l’interface graphique de l’Apple Music. Il s’est documenté à partir de différentes sources et il a également consulté les directives d’Apple en matière de conception. Son design ambitionne d'être un mélange harmonieux entre la musique et la technologie. D’après Jason Yuan, l’Apple Music est « plombé d’une interface notoirement confuse et d’une identité visuelle immature ».

Voici un échantillon de son travail :