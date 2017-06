Android : plus de 800 applications infectées par un cheval de Troie sur le Play Store

Ce mardi, les chercheurs en sécurité de Trend Micro ont publié une étude au sujet de la sécurité sur Android. Ils ont repéré plus de 800 applications sur le Play Store de Google qui seraient infectées par un cheval de Troie baptisé Xavier.

L’une des principales recommandations en termes de sécurité sur Android est de passer par des boutiques d’applications fiables comme celle de Google, le Play Store. Celle-ci est en effet réputée sécurisée puisque toutes les applications proposées y sont analysées par Google. Cependant, comme l’affirment les chercheurs de Trend Micro, ce ne serait pas systématiquement le cas. Ils ont en effet annoncé ce mardi avoir découvert une bibliothèque de publicité qui fonctionne comme un cheval de Troie sur Android. Baptisée Xavier, celle-ci va dérober les données des utilisateurs en passant par rien de moins que 800 applications différentes.

« Les capacités de vol et de fuite de Xavier sont compliquées à détecter à cause d’un mécanisme de protection qui lui permet d’échapper à des analyses à la fois statiques et dynamiques », affirme Trend Micro pour expliquer pourquoi ces applications n’ont pas été repérées par Google. Parmi les informations dérobées par le cheval de Troie on trouve la langue, la version du système, le constructeur de l’appareil, l’opérateur téléphonique, l’adresse email ou le pays de la carte SIM.

Comme le rappelle Trend Micro, le moyen le plus simple pour éviter toute infection de son smartphone reste de n’installer que des applications venant de sources sûres. Outre la boutique d’application, il vaut mieux également s’assurer que l’application soit fiable, notamment en se renseignant sur celle-ci à l’aide des commentaires publiés par les autres utilisateurs. Google a par ailleurs supprimé les 800 applications du Play Store.