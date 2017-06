SEGA Forever : le rétrogaming officiel sur iOS et Android

Amateurs de rétrogaming, SEGA vous a entendu. L’éditeur ressort ses gloires passées pour les rééditer sur mobile. Les appareils sous iOS et Android sont concernés et sont servis dès aujourd’hui.

Cette opération porte le nom de SEGA Forever, pour que les jeux des Master System, Mega Drive ou Saturn vivent éternellement, nichés au creux de nos mains. Une suite logique pour l’éditeur nippon qui avait déjà publié une collection de jeux Mega Drive sur PS2, PSP, Xbox 360 et PS3. Son ennemi de toujours, Nintendo, arrivant avec Mario et d’autres licences sur les smartphones et tablettes, il fallait réagir. SEGA s’engouffre dans la brèche en jouant la carte de la nostalgie.



Pour le lancement de SEGA Forever, cinq titres emblématiques de la Mega Drive ont été publiés sur l’AppStore d’Apple et le Play Store. On a droit à Sonic The Hedgehog, Altered Beast, Kid Chameleon, Comix Zone et Phantasy Star II. D’autres paraîtront au cours des mois à venir, SEGA indiquant qu’ils pourront venir de diverses plateformes des années 80/90.

SEGA Forever

L’ensemble des jeux de SEGA Forever sont disponibles gratuitement. L’éditeur a opté pour un modèle free-to-play. En contrepartie, il faut supporter quelques publicités au lancement du jeu et entre les niveaux, lesquelles n’empêchent pas le jeu hors-ligne. À noter qu’il est possible de supprimer ces réclames en payant l’unique achat intégré vendu 2,29 € par jeu.



SEGA a prévu un système de sauvegarde en ligne ainsi que la prise en charge des manettes Bluetooth sur Android et iOS. Pour avoir essayé brièvement l’ensemble des jeux disponibles, on peut dire qu’ils n’ont bénéficié d’aucun traitement graphique. On se retrouve avec les jeux d’origine surmontés d’un pad tactile. À noter que les performances ne sont pas au rendez-vous. Alors que n’importe quel émulateur est capable de faire fonctionner parfaitement les jeux de la Mega Drive, les portages de SEGA présentent quelques ralentissements, notamment dans Sonic et Kid Chameleon. De légers freezes qui gâchent le plaisir de jeu. Espérons qu’ils seront rapidement mis à jour pour corriger ce défaut.

