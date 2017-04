Hamster Free Zip Archiver, AdsFix, IrfanView : les logiciels de la semaine

Manager Desktop Edition 17.4.54

Cette solution de gestion vous permet de gérer l'intégralité de la comptabilité de votre PME, grâce à des outils efficaces et une interface simple. Le logiciel sert de livre de comptes (avec les entrées et sorties d'argent), mais permet de gérer aussi les factures, et tout coordonner avec vos comptes bancaires.

AdsFix 4_27.04.17.2

AdsFix est un utilitaire qui nettoie les Adwares, Hijackers et autres virus qui tentent d'infecter les navigateurs Web. AdsFix va donc désinfecter et protéger les navigateurs (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Dragon, Pale Moon, Seamonkey, Spark (Baidu), Yandex, Opera) de plus de 3500 Adwares/PUP/LPI/PUA/PUM et la liste s'agrandit tout le temps.

Wireless Network Watcher 2.11

Wireless Network Watcher vous donne la possibilité de savoir quels sont les ordinateurs qui sont connectés à votre réseau sans fil et connaître leurs détails. De ce fait, grâce à Wireless Network Watcher, vous allez pouvoir savoir qui est au même moment connecté et consulter les détails comme l'adresse IP ou l'adresse MAC, le fabricant de la carte réseau de cet ordinateur, mais aussi le nom de l'ordinateur en question en option.

Hamster Free Zip Archiver 4.0.0.59

Hamster Free Zip Archiver est un logiciel destiné à la gestion d'archives de formats Zip, WinZip, 7zip, WinRAR et bien d'autres. Cet outil se démarque des autres archiveurs du fait qu'il intègre un algorithme amélioré, ce qui réduit le temps d'archivage pour vos fichiers.

IrfanView 4.44

Grâce à ce programme, vous avez la possibilité de facilement réorganiser votre bibliothèque, afin d'accéder plus facilement à vos fichiers. Doté d’une interface agréable, claire et ne proposant que les fonctionnalités essentielles, IrfanView vous offre la possibilité de visualiser vos fichiers audio et vidéo, de les convertir dans d’autres formats, de les optimiser, de scanner vos photos et de les imprimer, ou de réaliser des diaporamas.

