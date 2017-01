BitDefender Free, Iperius Backup, CryptoPrevent : les logiciels de la semaine

BitDefender Free Edition 1.0.5.15

BitDefender Free Edition est une solution destinée à désinfecter votre PC à la demande. Cette solution a pour intérêt de réaliser un test avant de migrer vers une version plus complète. Même s'il ne s'agit pas d'une solution complète de sécurité, le logiciel dispose de la même base antivirale que la version payante.

Télécharger BitDefender Free Edition 1.0.5.15





Notepad++ 7.3.1

Notepad++ est un éditeur de texte, et surtout un éditeur de code source performant sous licence GPL. Afin de compenser les nombreuses lacunes du bloc-notes Windows, souvent utilisé par les développeurs, Notepad++ se propose d'ajouter un grand nombre de fonctions qui améliorent l'utilisation en programmation.

Télécharger Notepad++ 7.3.1







VSO Downloader 5.0.1.15

VSO Downloader est un logiciel gratuit ou payant dans la gestion de la vidéo et de l'audio qui vous permet de télécharger des vidéos en streaming et des séquences audio en direct depuis des milliers de sites. Ultra rapide, avec un convertisseur audio et vidéo intégré, il va télécharger les vidéos en HD.

Télécharger VSO Downloader 5.0.1.15





CryptoPrevent 8.0.1.14

CryptoPrevent est un logiciel gratuit qui vous propose de mieux protéger votre PC contre les attaques externes de pirates. Il s'agit d'un utilitaire puissant qui vous permet d'empêcher l'introduction de virus qui vont crypter vos données et vous demander de l'argent pour les décrypter.

Télécharger CryptoPrevent 8.0.1.14





Iperius Backup Desktop 4.7.2

Ce logiciel gratuit pour Windows vous propose de mieux protéger votre PC et surtout vos données. C'est une solution puissante qui vous permet de sauvegarder vos données automatiquement sur multiples supports et service de stockage en ligne. Iperius Backup Desktop effectue des sauvegardes automatiques planifiées et vous envoie des notifications par email.

Télécharger Iperius Backup Desktop 4.7.2