Black Bird Cleaner, Windows Repair Toolbox, Soda Player : les logiciels de la semaine

O&O FileDirect

O&O FileDirect est un logiciel gratuit pour Windows qui vous permet de décider précisément qui peut accéder à vos données. C'est un service puissant et efficace, qui vous propose de partager des documents sans avoir à les placer dans le Cloud, ce qui pourrait les rendre accessibles à d'autres.

Quick File Locker 1.4

Ce logiciel gratuit vous offre la possibilité d'ajouter un niveau de sécurité pour protéger vos données sensibles. Il s'agit en réalité d'un programme qui se propose de chiffrer instantanément tous vos fichiers, de manière à ce qu'ils soient totalement inaccessibles aux autres utilisateurs.

Black Bird Cleaner

Black Bird Cleaner se propose de nettoyer le système de votre PC, afin de maintenir ses performances au maximum. Ce programme gratuit pour Windows vous permet rapidement de supprimer toutes les données inutiles accumulées au fil du temps.

Windows Repair Toolbox 1.9.0.0

En galère avec Windows ? Windows Repair Toolbox vous propose des applications à télécharger en fonction de ce que vous souhaitez faire, que ce soit réparer des erreurs, effectuer des sauvegardes, surveiller l'état du système ou encore désinstaller des programmes et supprimer des données inutiles.

Soda Player

Ce lecteur multimédia très complet vous permet de regarder toutes vos vidéos dans tous les formats, mais c'est surtout un excellent moyen de streamer toutes les vidéos que vous souhaitez depuis le réseau de p2p BitTorrent. Votre adresse IP restera protégée sur le réseau. Soda Player est aussi un lecteur multimédia compatible avec les smartTV et Chromecast.

