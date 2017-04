Farbar Recovery Scan Tool, MyCortana, Synei System Utilities : les logiciels de la semaine

Synei System Utilities 4.52

Synei System Utilities est un logiciel gratuit pour Windows qui permet d'optimiser les performances de votre ordinateur. C'est un programme puissant qui propose un ensemble d'outils qui vont nettoyer le système de votre PC, le rendre plus rapide, plus sûr et réparer les erreurs système.

Télécharger Synei System Utilities 4.52





MyCortana 2.0.0.4

Ce petit programme vous permet tout simplement de personnaliser Cortana. Il s'agit d'un utilitaire hyper simple, qui vous permet de changer le message "Hey Cortana" proposé par défaut pour lancer l'assistant Microsoft par un autre message personnalisé.

Télécharger MyCortana 2.0.0.4





Vidcutter 3.0.1

Ce logiciel gratuit très simple et pratique vous aide à faire du montage vidéo de qualité que vous soyez pro ou sans expérience. L'outil permet en toute simplicité de couper vos vidéos par séquences et faire les collages que vous souhaitez. Avec Vidcutter, vous allez donc pouvoir vite couper et mettre de côté les parties d'une vidéo qui ne vous intéressent pas et mettre à leur place des séquences plus intéressantes.

Télécharger Vidcutter 3.0.1





PDF24-creator 8.1.4

PDF24 creator est un logiciel libre qui vous permet de créer des fichiers PDF à partir de n’importe quelles applications. Cet utilitaire est très simple d’utilisation, une fois installée, il vous suffit de lancer l’application et de glisser le document que vous souhaitez convertir dans le volet de droite. Ensuite, rien de plus simple : cliquer sur enregistrer le document et le voilà converti.

Télécharger PDF24-creator 8.1.4





Farbar Recovery Scan Tool 17.04.2017

Farbar Recovery Scan Tool est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous propose de maintenir un bon niveau de sécurité du système pour Protéger votre PC. C'est un outil pratique qui vous permet de faire un diagnostic général pour détecter les virus. Il vous affiche une liste des problèmes présents dans le registre Windows et toutes les autres partitions du PC.

Télécharger Farbar Recovery Scan Tool 17.04.2017