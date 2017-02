Speed Painter, DxWnd, DriverMax, SMPlayer : les logiciels de la semaine

Speedy Painter 3.4.13

Speedy Painter est un logiciel libre de peinture pour Windows. Speedy Painter vous propose ainsi d'insérer une image déjà existante ou de commencer une peinture, de varier l'opacité des coups de pinceau, d'ajouter plusieurs couches, puis de visionner un replay de votre dessin ou d'exporter votre peinture sur vidéo.

Télécharger Speedy Painter 3.4.13





DxWnd 2.04.13

Grâce à DxWnd, tous les gamers nostalgiques auront la possibilité de rejouer à leurs anciens jeux vidéo à la bonne définition.C'est une sorte d'émulateur qui vous permet de rejouer à vos anciens jeux datant de plusieurs années et adaptés aux configurations de PC modernes.

Télécharger DxWnd 2.04.13





DriverMax 9.18.0.77

DriverMax est un logiciel gratuit qui vous propose de réaliser une sauvegarde de l'ensemble de vos drivers, dans le but de les restaurer ultérieurement (après une réinstallation du système, par exemple). Vous pourrez mettre la sauvegarde dans un dossier ou bien créer une archive ZIP. Plusieurs options vous seront proposées lors de la sauvegarde comme le filtrage des pilotes Windows, par exemple.

Télécharger DriverMax 9.18.0.77





WavePad Audio Editing Software 7.02

WavePad est un éditeur de fichiers audio qui vous permettra d’éditer des voix ou autres enregistrements audio. Vous pourrez couper, copier et coller des parties d’enregistrements et si besoin, ajouter des effets comme : écho, amplification et autres bruits. WavPad est un éditeur Wav mais également Mp3, il supporte également plusieurs autres formats : Vox, gsm, Real Audio, au, aif, flac, ogg et plus.

Télécharger WavePad Audio Editing Software 7.02





SMPlayer 17.2.0

SMPlayer, édité par RVM, est un lecteur vidéo simple qui a l’avantage de ne pas avoir besoin de codecs externes pour jouer des vidéos de formats différents. SMPlayer a la possibilité de lire les formats vidéo avi, mpg, mkv, wmv, ogm, vob, flv, mov, ts, mais aussi des fichiers musicaux aux formats audio mp3, wma, ogg et wav.

Télécharger SMPlayer 17.2.0