Sense8 : la saison 3 serait déjà en préparation

Si Netflix vient tout juste de diffuser les nouveaux épisodes de sa série Sense8, on peut d'ores et déjà s'interroger sur la mise en chantier d'une troisième saison. Est-il encore trop tôt pour une annonce officielle ? Peut-être pas, car Netflix a visiblement déjà envisagé le retour des huit Sensitifs sur le petit écran, sans faire encore d'annonce officielle.



Bien que la deuxième saison de Sense8 ne fasse pas l'unanimité (certaines adorent, d'autres se plaignent d'une trop confusion dans la saison), la série reste très populaire, que ce soit chez les fans et les médias en ligne. De quoi donner des idées à son diffuseur Netflix pour offrir une suite à cette série si plébiscitée. Le site Deadline rapportait il y a peu que le diffuseur américain était en pleine discussion avec quinze des acteurs de la série pour renouveler leur contrat. Et selon la même source, quasiment tous les acteurs incarnant les Sensitifs auraient d'ores et déjà signé un nouveau contrat.



En outre, si la seconde saison répond à bon nombre de questions restées en suspend dans la première, elle en amène beaucoup d'autres. Et cette même saison se termine sur un énorme cliffhanger, bien plus important que celui de la première. Il est donc probable que Netflix envisage déjà une suite aux aventures des Sensitifs.

Rappelons que la seconde saison a connu quelques déboires, parmi lesquels le départ de l'un ses acteurs principaux. La nouvelle saison a par ailleurs été réalisée cette fois par Lana Wachowski, puisque sa soeur Lilly a lâché l'affaire il y a déjà plus d'un an. Ce qui ne l'a pas empêchée de mener à terme son projet, tout en prenant soin de laisser le champ ouvert à tous les possibles et de disséminer tout au long des 11 épisodes de la saison 2 de nombreuses interrogations sur le BPO et les Sensitifs.



Néanmoins, la série exigeant un gros travail de postproduction (8 huit mois de tournage / 8 mois de postproduction), si troisième saison il y a, on ne devrait pas revoir les Sensitifs avant fin 2018 / début 2019. Patience, donc.



