Le cofondateur de Google fabriquerait son propre dirigeable

On apprenait ce mardi que Larry Page travaillait sur un projet de voiture volante. Ce mercredi, c’est au tour de l’autre cofondateur de Google, Sergei Brin, d’explorer des moyens de transport alternatifs. Selon les informations de l’agence Bloomberg, il serait en train de construire un dirigeable en plein milieu de la Silicon Valley.

Quand on est milliardaire, passionné de sciences, de technologies et qu’on ne sait plus trop quoi faire de son argent, il reste la possibilité de financer des rêves ou des passions. À vrai dire, on ne sait pas trop ce qui est passé par la tête de Sergei Brin, toujours est-il que le fondateur de Google travaillerait sur la conception d’un dirigeable.

Une information rapportée ce mercredi par l’agence Bloomberg, selon qui un hangar aurait été réquisitionné dans le NASA Ames Research Center. « Il n’est pas encore clair si le dirigeable, qui ressemble à un Zeppelin, est un loisir ou quelque chose avec lequel Brin souhaite faire des affaires », explique l’agence Bloomberg. La construction du dirigeable serait en tous cas un projet personnel qui ne serait pas lié à Google ou à sa maison-mère, Alphabet. Outre Sergei Brin, le projet serait également dans les mains d’Alan Weston, ancien directeur des programmes du centre NASA Ames.

Pour rappel, les dirigeables ont quasiment disparu du ciel après l’explosion du LZ 129 Hindenburg en 1937. Jugés trop risqués en raison des gaz hautement inflammables qui permettent de les faire voler, ils ont rapidement été remplacés par les avions pour les déplacements aériens. Il semblerait cependant que les dirigeables aient toujours fasciné Sergei Brin, notamment depuis sa visite du centre NASA Ames, loué en partie par Google pour certains de ses projets. « Dans les années 30, Ames accueillait l’USS Macon, un large dirigeable construit par la marine américaine. Il y a trois ans, Brin a souhaité construire son propre dirigeable après avoir découvert de vieilles photos du Macon », raconte Bloomberg.