Séries TV 2016 : êtes-vous incollable ?

Stranger Things, Westworld, Game of Thrones saison 6… l’année 2016 n’a pas fait dans la demi-mesure en matière de séries TV. Des nouvelles licences hyper prometteuses et des suites fracassantes, bref un très grand cru. Mais avez-vous bien suivi les principales séries geek de l’année ? Des péripéties de Luke Cage, aux acrobaties de Super Girl en passant par les voyages dans le temps de Timeless… on vous propose tester vos connaissances et votre mémoire à travers notre quiz quotidien.

Le principe est simple : chaque jour une nouvelle image, à vous de retrouver la série dont elle est issue.