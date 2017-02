Marvel : la série Cloak & Dagger a trouvé ses deux acteurs principaux

En projet depuis près d'un an déjà, la série Cloak & Dagger (La Cape & L’Épée en français) vient enfin de se trouver ses deux acteurs principaux. Il était temps.



L'information a été officialisée par Jeph Loeb, chef de la division TV chez Marvel. Le rôle masculin (la Cape) est attribué à Aubrey Joseph, que l'on a pu apercevoir dans Apprenti Gigolo, Night Run et The Night Of. Quant au personnage féminin (l’Épée), il sera tenu par Olivia Holt. L'actrice est surtout connue pour avoir tenu l'un des rôles principaux de la série Tatami Academy, diffusée sur Disney XD de 2011 à 2015.



Cloak & Dagger sont deux super-héros Marvel nés en 1982 dans les pages de The Spectactular Spider-Man. Ils ont acquis leurs pouvoirs suite à des manipulations génétiques de la Mafia. La Cape est capable de se téléporter, tandis que l’Épée peut projeter des lames de lumière.



La série devrait être diffusée l'an prochain et se destine principalement aux adolescents / jeunes adultes. Elle sera en effet retransmise sur Freeform, une chaîne destinée à ce type de public et qui appartient au groupe Disney-ABC Television Group.