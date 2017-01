La série Star Trek Discovery a encore été repoussée...jusqu’à nouvel ordre

C’est une mauvaise nouvelle pour les fans de Spok et de l'Enterprise. La première de Star Trek Discovery, la série TV, a été repoussée jusqu’à nouvel ordre. Si la série devait apparaître sur le petit écran dès le mois de mai, il faudra patienter plus longtemps que prévu. Ce n’est pas la première fois que la date de lancement de la série est repoussée. Initialement prévu pour janvier, CBS avait préféré retarder le projet pour au mois de mai afin qu’il “colle le plus possible à la vision des fans”.



Toutefois, il semble que la chaine américaine ait décidé de repousser une nouvelle fois la première de leur série. Par ailleurs, aucune nouvelle date de diffusion n’a été annoncée. Une des raisons de ce retard est un casting qui prend plus de temps que prévu. En effet, CBS est encore en train de finaliser son casting et de retoucher au script.



Par ailleurs, la chaine s’est déjà exprimée déclarant qu’elle préférait prendre du temps, pour réaliser au mieux la série plutôt que de faire les choses rapidement. Il faudra sûrement attendre quelques mois de plus avant de pouvoir espérer regarder le premier épisode de la série. Star Trek Discovery sera diffusé sur le service de streaming CBS All Access aux États-Unis.

>>>>>> Lire aussi : L'auteur de Seul sur Mars travaillerait sur une série dans l'espace