Une série animée Castlevania arrivera sur Netflix cette année

Ce mercredi, Netflix a annoncé la mise en chantier d’une nouvelle série d’animation pour sa plateforme de VOD : Castlevania.

Alors que certaines rumeurs annonçaient il y a deux ans une série TV The Legend of Zelda sur Netflix, c’est un autre jeu vidéo qui sera finalement adapté pour le service de vidéo à la demande par abonnement cette année. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, et repéré par Gizmodo, la plateforme de vidéo a en effet annoncé l’arrivée, cette année de la première partie de la première saison d’une série Castlevania.

Cette annonce fait écho à celle, en décembre dernier, de Fred Seibert, directeur des Frederator Studios, qui annonçait dans le podcast Nick Animation travailler sur une adaptation d’un jeu vidéo en série d’animation : « Nous avons un projet en ce moment, dont nous ne pouvons pas dire le nom, qui est basé sur une des franchises de jeux vidéo les plus connues de ces 30 dernières années. Nous avons la licence depuis 12 ans sans avoir vraiment réussi à en faire quelque chose. Mais il y a de super personnages et une super histoire donc on va peut-être en fait quelque chose ».

Les studios Frederator se sont fait remarquer pour avoir produit la série animée Adventure Time, Mes Parrains sont Magiques ou une adaptation du jeu Ape Escape. Surtout, le studio est connu pour ses dessins simples à l’extrême utilisant surtout des aplats de couleur sans trop de détails ou de dégradés. Un design qui pourrait jurer avec l’esthétique traditionnellement sombre et très précise des jeux Castlevania.

Aucune date précise n’a encore été annoncée pour la sortie de la première saison de Castlevania sur Netflix. Comme The Get Down, cette première saison devrait donc être divisée en deux parties, avec la moitié des épisodes prévus cette année et la seconde moitié plus tard.

