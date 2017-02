Firefly : la Fox est partante pour un retour de la série culte

On en parle régulièrement par le biais de ses acteurs, qui aimeraient bien voir le retour de la série culte Firefly. S'il s'agissait surtout de rumeurs, le projet pourrait bien voir le jour, mais à une seule condition.



L'information vient ni plus ni moins de David Madden, président de la division divertissement de la Fox Broadcasting Company. L'homme a ainsi récemment révélé que la série pourrait bien faire son retour sur le petit écran. Il émet cependant une réserve : le projet ne peut se faire sans son créateur Joss Whedon. La Fox envisage donc bien le retour de Firefly, mais il faudrait que le papa de Buffy revienne à la réalisation. David Madden pense néanmoins que Joss Whedon est désormais très occupé par le cinéma. Pour mémoire, on lui doit de très gros blockbusters comme Avengers ou Avengers : L'ère d'Ultron. Rappelons néanmoins que le réalisateur est désormais désengagé de Marvel depuis plus d'un an et qu'il ne réalisera pas le prochain Avengers. L'homme travaille actuellement sur un film d'horreur historique se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, mais n'a pas d'autres projets télévisuels en cours.



Du côté des acteurs, Nathan Fillion, qui incarne le personnage principal de Firefly, est désormais libre de tout engagement, puisque la série TV Castle s'est récemment achevée. Même chose pour les autres acteurs, que l'on n'a pas vus sur le grand ou le petit écran depuis un petit moment, à l'exception de Morena Baccarin qui est engagée à plein temps dans la série dans Gotham et devrait être logiquement à l'affiche de Deadpool 2. Manquerait tout de même l'acteur Ron Glass, récemment décédé.



Quand et comment la série reviendra-t-elle ? S'agira-t-il d'un reboot ou d'une suite au film Serenity, qui se déroule juste après la seule et unique saison de Firefly ? Pour l'instant rien n'est encore confirmé, même si certains tablent déjà sur un retour dès 2018. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt en très bonne voie, surtout si l'on prend en considération que la Fox semble particulièrement affectionner en ce moment les reboot ou les suites, comme 24, X-Files ou encore Prison Break.



