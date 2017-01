L'auteur de Seul sur Mars travaillerait sur une série dans l'espace

En octobre 2015 sortait Seul sur Mars, le dernier film en date de Ridley Scott. Suite à son succès, l’auteur du livre dont est tiré le film a été choisi pour créer une série TV.

Avant d’être le huitième plus gros succès de 2015, et un excellent film, Seul sur Mars était un roman de l’écrivain américain Andy Weir publié en 2011. À en croire le site The Wrap, spécialisé dans l’actualité du cinéma, le succès du film a changé le destin de l’auteur. Andy Weir travaillerait en effet sur le scénario d’une série TV pour la chaîne américaine CBS.

D’après les informations de The Wrap, la série s’appellerait Mission Control et se situerait elle aussi dans l’espace, comme Seul sur Mars. « Le pilote suit la prochaine génération d’astronautes et de scientifiques de la Nasa alors qu’ils jonglent entre leurs vies personnelles et professionnelles au cours d’une mission sans marge d’erreur », raconte le site Internet. Outre Andy Weir à l’écriture du scénario, la série serait également pilotée notamment par Simon Kinberg, bien connue pour avoir scénarisé trois films de la saga X-Men, mais aussi Sherlock Holmes ou Les Quatre Fantastiques. On ignore encore le casting de cette éventuelle future série.

Pour l’heure, seul le pilote, c’est-à-dire le premier épisode, de Mission Control aurait été commandé. Si celui-ci plait suffisamment à la direction de la chaîne, elle pourrait commander une saison entière et annoncer sa diffusion pour cet automne ou à la rentrée prochaine.