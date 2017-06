Watchmen : HBO préparerait une série TV par le créateur de The Leftovers

[MàJ du 21/06/17] Un an et demi après les rumeurs au sujet d’une série TV Watchmen sur la chaîne HBO, celle-ci semble enfin avancer. Le scénariste Damon Lindelof, connu notamment pour son travail sur Lost ou The Leftovers, aurait ainsi relancé le projet, d’après les informations de Variety. « Selon nos sources, le projet de Lindelof reprendrait la série sans prendre en compte ce qui a été fait en 2014 », affirme cependant le site spécialisé dans l’actualité du cinéma. Il semblerait donc qu’il s’agisse d’un nouveau projet et non pas nécessairement de la reprise de celui de 2014, même si la chaîne américaine HBO (Game of Thrones, The Leftovers) serait toujours derrière pour la production et la diffusion de la série.

[Article du 02/10/15] Après les drames antiques (Rome), la série de gangsters (les Sopranos), le fantastique (Game of Thrones) et prochainement la science-fiction (Westworld), HBO pourrait bientôt s’attaquer aux super-héros. La chaîne américaine serait en discussion pour adapter Watchmen en série TV.

Après une adaptation au cinéma en 2009 par Zack Snyder, puis un prélude en bande dessinée lancé en 2012, les Watchmen pourraient prochainement revenir à l’écran sous la forme d’une série TV diffusée par la chaîne américaine HBO. L’information provient du site Collider, spécialisé dans l’actualité du cinéma. D’après le site Internet, « Zack Snyder a rencontré HBO pour discuter d’une série TV Watchmen ». « Nos sources nous disent que les entretiens pour l’adaptation de la BD de DC Comics ont eu lieu, mais nous n’avons aucun détail quant à savoir s’il s’agirait d’une série prélude, d’une nouvelle version ou d’une suite », explique cependant Collider. Une information confirmée par HBO : « Des discussions préliminaires au sujet de Watchmen ont eu lieu, mais aucune information supplémentaire et aucun accord n’a encore été trouvé ».

Une adaptation de Before Watchmen ?

À l’origine, Watchmen était une bande dessinée scénarisée par Alan Moore et dessinée par Dave Gibbons. Elle racontait l’histoire d’un groupe d’anciens super-héros qui reprennent du service pour découvrir qui a tué l’un d’entre eux, le tout sous la menace de l’apocalypse nucléaire. En 2009, la bande dessinée a été portée au cinéma par Zack Snyder (Man of Steel, 300) avant de faire l’objet de plusieurs séries prélude sous forme de bande dessinée (Before Watchmen), chacune racontant les origines de l’un des personnages, alors qu’ils étaient encore au sommet de leur gloire. L’adaptation de Watchmen sous forme de série TV pourrait donc reprendre la trame de Before Watchmen, se dérouler après les événements de Watchmen ou réinterpréter totalement l’histoire du film.

On notera cependant que ce ne sont pas les projets ambitieux qui manquent du côté de HBO. La chaîne américaine travaillerait également avec Jonathan Nolan sur une série TV basée sur la saga littéraire Fondations d’Isaac Asimov. Par ailleurs, Zack Snyder est également bien occupé puisqu’il est en charge de l’univers DC Comics au cinéma avec Batman v Superman qui sortira l’an prochain, mais aussi les futurs films Justice League.