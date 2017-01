Des têtes bien connues dans la mystérieuse série X-Men ?

Il y a deux jours, nous apprenions que le réalisateur Bryan Singer travaillait sur une série TV liée à l'univers des X-Men au titre encore inconnu. Lors d'un entretien avec CNet, Matt Nix, showrunner de la série, s'est montré un petit peu prolixe.



Fox a récemment commandé un pilote pour une toute nouvelle série X-Men, dans laquelle un couple découvre que ses enfants sont des mutants et se retrouve contraint de se cacher (de qui ? De quoi ? Ça, on l'ignore). Interrogé par CNet, Matt Nix a dévoilé que certains mutants bien connus devraient faire leur apparition dans la série : « c'est une série qui intègre des personnages que les fans vont appréciés. Je ne peux pas en parler en détail, mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de X-Men. »



Verra-t-on certains protagonistes comme Wolverine, Jean Grey, Cyclope ou même le Professeur Xavier dans cette nouvelle série ? Toutes les suppositions sont maintenant permises. Sur les forums spécialisés, les fans de comics s'interrogent sur le lien entre la série et le XCU (X-Men Cinematic Universe) et restent perplexes quant aux personnages que sont les parents et les enfants. Le pitch est en effet bien mystérieux et ne permet pas pour l'instant de faire un parallèle avec les comics Marvel.



Cette série sera en fait la seconde produite par la Fox. La première sera quant à elle très bientôt diffusée : Legion, qui raconte les mésaventures du fils du professeur Xavier, fera ses débuts le 8 février prochain.