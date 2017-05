SFR devrait être renommé Altice

Selon les informations de l’AFP, SFR devrait prochainement changer d’identité, devenant officiellement Altice. Une information qui court déjà depuis le début du mois de mai.

Ce mardi, le président du groupe Altice, Patrick Drahi, devrait annoncer le changement d’identité de l’opérateur SFR et de toutes ses composantes lors d’une vidéoconférence à New York. L’opérateur SFR devrait ainsi changer de nom pour devenir lui aussi Altice avec un nouveau logo. « Son célèbre carré rouge sera remplacé par un "a" représentant un chemin », précise ainsi l’Agence France-Presse.

À l’instar de SFR, toutes les autres propriétés du groupe devraient également changer de nom, à l’exception des médias détenus par Altice comme Libération, L’Express, BFM, RMC ou i24 news qui conserveront leur identité propre. Les services comme SFR Presse ou SFR Sport devraient logiquement changer de dénomination également.

Racheté en 2014 par le groupe Altice, SFR avait fusionné avec Numericable en 2015. L’opérateur de câble avait ainsi changé de nom au profit de celui de SFR afin de profiter de la marque plus forte de l’opérateur au carré rouge. Cependant, au fil des années, la réputation de SFR n’a pas joué en faveur du groupe comme le précise l’AFP : « Ce changement de nom permettra d'ouvrir un nouveau chapitre et d'oublier les problèmes de réseaux affectant SFR : selon l'Association française des utilisateurs de télécommunications, plus de la moitié des plaintes déposées contre un opérateur en 2016 ciblait SFR ». Ce changement de nom de l’opérateur devrait ainsi servir à masquer les mauvaises performances de l’opérateur. Une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de Noos en 2007, devenue alors… Numericable.