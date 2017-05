SFR contre TF1 : le CSA entre dans la danse

Frédéric Bisson (Creative Commons)SFR saisit le CSA afin d’opérer un arbitrage dans son conflit avec TF1. Le groupe télévisuel souhaite imposer aux opérateurs un paiement afin de jouir de ses flux sur leurs applications.

Un ultimatum avait été posé par TF1. Faute d’accord, il demandait alors à SFR et Canal+ de suspendre la diffusion de ses chaînes sur les ordinateurs et appareils mobiles. Bien que la position de SFR n’ait pas bougé d’un iota, l’écran noir n’est pas apparu sur les écrans de ses abonnés. Le groupe de Patrick Drahi n’a pas interrompu la diffusion.



Au lieu de cela, il a préféré s’en remettre au Conseil National de l’Audiovisuel (CSA), indique une source de l’AFP, sans aucune confirmation des deux parties.



Une démarche qui octroie un sursis à SFR, la procédure engagée requérant plusieurs semaines d’audition et d’instruction avant de déboucher sur une décision du CSA.



La demande de TF1 touche l’ensemble de ses chaînes, soit TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI. En cas de refus de la part des opérateurs, le groupe télévisuel menaçait également d’étendre sa requête aux box des opérateurs. De fait, ils n’auraient plus aucun moyen de diffuser les chaînes de TF1.



Free et Orange sont également vent debout et refusent de payer davantage pour un bouquet de chaînes disponible gratuitement sur la TNT. Bouygues Télécom est le seul à avoir cédé. Son PDG, Martin Bouygues, a ainsi déclaré lors de l’assemblée générale de son groupe qu’ « en tant que président je ne juge pas l’une au détriment de l’autre, j’aurai le jugement le plus équitable pour les deux […] La demande de TF1 est parfaitement légitime, et il n’est pas anormal qu’il demande un effort à Goliath Telecom ! »



M6 s’est engouffré dans la brèche et réclame lui aussi un changement du modèle économique actuel qui relève de l’exception française. Aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, les opérateurs rémunèrent les groupes de télévision.

