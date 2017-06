[Promo] La box Fibre 4K de SFR à 24,99 €/mois à vie

A l’occasion de ses 30 ans, SFR brade son offre fixe. L’offre concernée est en série limitée et montée tout spécialement pour l’opération. Pour 24,99 €/mois, elle comporte toutes les spécificités de l’abonnement Power, excepté les 12 mois de souscription à beIN SPORTS.

Valable jusqu’au 12 juin, ce tarif n’est pas limité dans la durée. En revanche, il ne comprend pas les 5 €/mois de location de la box.



Dans son package, SFR propose sa box 4K. Tous les foyers peuvent y souscrire. En fonction de leur installation, ils seront alors raccordés soit en ADSL (jusqu’à 20 Mbits) soit en fibre (jusqu’à 1 Gbits).

En plus de cette connexion, SFR ajoute mes chaînes SFR Sport et SFR Play ainsi que SFR Presse et SFR News. Enfin, les appels sont illimités vers les fixes et vers les mobiles en France, d’Amérique du Nord et de Chine.

