SFR lance une box 4G réservée aux entreprises (pour l'instant)

À l'instar de Bouygues il y a quelques mois, voilà que SFR lance à son tour une Box 4G. Sauf que, contrairement à Bouygues, le nouvel appareil de SFR est actuellement réservé aux entreprises.



La Box 4G de SFR est un petit appareil fabriqué pat Huawei qui permet de profiter d'une connexion au Web dans les zones non desservies (ou mal couvertes) par l'ADSL. Quatre ordinateurs en filaire, et jusqu'à 32 en Wi-Fi peuvent s'y connecter. SFR fournit également un téléphone sans fil DECT ainsi qu'une ligne VoIP, qui permet de téléphone en illimité. La Box 4G de SFR est annoncée à 45 euros avec un engagement à 24 ou 36 mois. Si l'entreprise opte pour l'engagement sur 36 mois, la configuration matérielle lui coûtera seulement 1 euro supplémentaire à l'achat, ou 45 euros sur 24 mois.

À titre de comparaison, celle de Bouygues coûte 29,99 euros sans engagement. En outre, la consommation de data est illimitée chez Bouygues, tandis que chez SFR, elle est plafonnée à 50 Go / mois. SFR promet que l'illimité devrait être ouvert à la rentrée, mais en attendant, les entreprises qui dépassent cette restriction, verront leur connexion bridée (et non totalement coupée, fort heureusement).



Cependant, l'opérateur n'exclut pas de faire évoluer prochainement son offre et de la proposer aux particuliers sous la forme d'un forfait en triple-play.



