Les plaintes des clients SFR ont augmenté de 120%

Selon un bilan provisoire émis par l'Association française des utilisateurs de télécommunications (Afutt), la colère gronde de plus en plus chez les abonnés SFR. Tant et si bien que l'opérateur enregistre une explosion de plaintes de ses services et qu'il a perdu près de 2 millions d'abonnés sur mobile en deux ans.



On s'en doutait depuis quelques mois, mais la tendance semble se confirmer. Rien ne va plus entre SFR et ses utilisateurs : en 2016, le nombre de plaintes enregistrées chez SFR a augmenté de 120%, tous secteurs confondus. Dans le détail, ce sont surtout les utilisateurs de l'internet fixe qui sont les plus mécontents, puisque ce chiffre bondit à 166%. Côté mobile, ils sont 72% de plus à se montrer insatisfaits des services de l'opérateur. Dans le même temps, les autres opérateurs s'en sortent plutôt bien, puisque l'Afutt n'a enregistré qu'une « petite » augmentation de 18% sur l'ensemble des fournisseurs d'accès, en excluant cette fois SFR de ses statistiques.



Et les plaintes enregistrées par l'Afutt à propos de SFR concernent tous les domaines : 73% des plaintes sont relatives aux contrats, 68% sont liées à la qualité de service et 66% aux offres promotionnelles. Face à ces nombreux mécontentements, le couperet n'a pas tardé à tomber : en deux ans, SFR a finalement perdu 1,944 million d'abonnées sur le mobile, et 440.000 sur le fixe. Ça pique...



