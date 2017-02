Le SFR Play n'est plus réservé aux seuls abonnés SFR

Lancé sous le nom de Zive en 2016, puis rebaptisé SFR Play la même année, le service de SVoD de SFR était jusqu'à présent réservé aux abonnés de l'opérateur. Mais voilà que SFR change son fusil d'épaule et ouvre son service à tous.



SFR Play, qui revendique 1,2 million d'abonnés, est désormais accessible à tous : plus besoin d'être abonné chez l'opérateur pour bénéficier du service de vidéo. Celui-ci est proposé à 9,99 €/mois et permet de profiter de centaines de séries comme The Same Sky ou Taken, et de près d'un millier de films, dont près d'un tiers sont des créations françaises. Certes un peu plus cher que Netflix, dont le tarif le plus bas s'affiche à 7,99 €/mois pour une seule connexion, le service de SFR est cependant accessible en multiposte. On peut en effet utiliser le service sur 5 équipements compatibles maximum (1 contenu différent par équipement simultanément). Enfin, on a la possibilité de télécharger un contenu sur son smartphone ou sa tablette pour 48 heures.



Le service est désormais accessible « quel que soit l'opérateur et en multiécran, sur mobile et tablette depuis l'appli SFR PLAY, sur PC et sur TV via Chromecast (Google) et Airplay (Apple). » On notera donc que SFR Play n'est pas disponible sur une autre box internet que celle de SFR, et ne profite pas d'une application dédiée à une console comme ce qui existe sur Xbox One (contrairement c'est le cas d'OCS ou d'Amazon Instant Video, par exemple).



Pour vous faire une idée du service, SFR offre à tout nouvel arrivant un mois gratuit sans engagement. Sinon, vous pouvez aussi jeter un oeil à notre comparatif quel est le meilleur service pour les films et les séries ? que nous allons bientôt remettre à jour, suite à l'arrivée de SFR Play sur le marché tout public.