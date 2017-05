SFR traîne Orange devant les tribunaux à cause de la fibre optique

SFR attaque en justice son concurrent Orange à propos du déploiement de la fibre optique : l'opérateur voudrait en effet revenir sur un accord signé en 2011 et obtenir une plus grosse part du gâteau. Alors qu'Orange estime, dans le même temps, que SFR n'arrive pas à tenir à la cadence sur la couverture qui lui a été impartie.



L'accord avait été signé il y a plus de cinq ans déjà et stipulait qu'Orange devait déployer la fibre optique dans les zones à moyenne densité à hauteur de 76,5% (7,5 millions de logements). SFR, de son côté, devait s'occuper des 23,5% restants (2,3 millions de logements). Mais voilà, entre temps, SFR a fusionné avec Numericable et a revu ses ambitions à la hausse. Car aujourd'hui, l'entreprise s'estime lésée et voudrait prendre en charge 50% des zones concernées. SFR prétend par ailleurs qu'Orange fait la sourde oreille pour renégocier l'accord : l'affaire traînerait depuis deux ans, sans trouver d'issue favorable. C'est pourquoi SFR vient donc d'assigner son rival devant le tribunal de commerce de Paris.



En parallèle de quoi Orange estime que SFR n'a de toute façon pas réussi à tenir ses propres engagements de couvrir les 23,5% qui lui étaient impartis. Selon les Echos, SFR n'aurait actuellement couvert que 10% des zones concernées, et c'est Orange qui aurait alors procédé à l'installation de la fibre optique dans certaines zones. « Désormais SFR vient expliquer qu'il serait bloqué par Orange... C'est une présentation à front renversé. Ils sont responsables de cette situation. C'est eux qui sont en retard » l'a expliqué Orange au site Les Echos.



