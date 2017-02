Sharknando 5 : il pleut des requins partout

Ian Ziering et Tara Reid se glisseront de nouveau sous la peau de Fin Shepard et d’April Wexler dans un monde où les requins tombent du ciel. Ces personnages qui possédaient à l’origine une buvette tranquille de bord de mer seront aux côtés de leur serveuse Cassie Scerbo interprétée par April Wexler.

Tornade de requins mondiale

Alors que le phénomène météorologique à l’origine des requins avait tout d’abord touché Los Angeles, dans cette cinquième opus, de nombreuses villes du monde seront concernées selon un communiqué de Syfy. Fin Shepard et sa famille devront alors mettre fin à ce désastre avant que la Terre ne soit complètement détruite.

> > > Lire aussi Les Gardiens de la Galaxie vol.2 se paient une flanquée de nouvelles photos

Le tournage se fera donc dans plus de cinq pays dont le Royaume-Unis et l’Australie. Cette "séquel" basée sur le script de Scotty Mullen est réalisée par Anthony C. Ferrante qui a dirigé les quatre premières épisodes.

La date de sortie n’a pas encore été annoncée mais comme tous les précédents volets ont vu le jour en juillet, il y a fort à parier que ce sera le cas dans pour le prochain film.