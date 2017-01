Shovel Knight sortira sur la Nintendo Switch

Shovel Knight se réinvente sur Nintendo

Pour commencer, le nom du jeu se renouvelle en Shovel Knignt : Treasure Trove. Derrière ce nouveau titre, le développeur de jeux vidéo, Yacht Club, réserve quelques surprises aux habitués de Shovel Knight.

Désormais, il est possible de jouer ou d’ajouter une campagne même sans avoir fini le jeu principal. Et tout comme sur les autres plateformes en dehors de la 3DS et de la PS Vita, Shovel Knight sur la Nintendo Switch accepte deux joueurs.

En outre, ce nouveau titre a été adopté dans un souci d’uniformité avec ceux des autres campagnes. Cette année, une histoire mettant en scène King Knight et la Battle Mode sera disponible. Yacht-Club promet que la mise à jour sera simple pour les utilisateurs et que toutes les nouveautés seront ajoutées gratuitement.

Côté prix, Yacht Club prévoit une hausse pour ce printemps sans en dire davantage. Le studio a juste laissé entendre avec humour qu’il était plus abordable de collectionner les extensions que d’acheter le jeu.