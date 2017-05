Les Sims débarquent enfin sur Android et iOS !

Les fans des Sims seront heureux d’apprendre que la célèbre jeu de simulation débarque sur mobile. Baptisée Les Sims Mobile, l'application est l'oeuvre d'Electronic Arts qui préparerait un lancement mondial très prochainement. EA n’a pas donné de véritables détails concernant son nouveau jeu mobile mais tout laisse à croire que Les Sims Mobile sera très proche du Legacy challenge des Sims 4. Vous devrez en effet créer et faire prospérer une famille de génération en génération. Il sera possible de créer ses personnages et de personnaliser sa maison.

Les Sims Mobile sera gratuit mais des achats in-app devraient être programmés. Vous pourrez ainsi être capables de débloquer certains objets qui permettront de faire progresser votre famille. Une des nouveautés est la possibilité d’interagir avec vos amis dans le jeu. Vous pourrez donc partager votre expérience avec vos contacts.

Les Sims Mobile est pour l’instant disponible au Brésil en prélancement. EA annonce un lancement mondial dans les jours à venir sur iOS et Android.



>>> Lire aussi : iPhone : les meilleurs jeux gratuits pour iPhone