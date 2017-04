Siri sait désormais lire vos messages Whatsapp

Grâce à une dernière mise à jour, les utilisateurs iOS peuvent désormais demander à Siri de lire leurs messages. Cette nouvelle fonctionnalité peut être très utile lorsque l’on est en mode mains libres et au volant par exemple.

Jusqu’ici très limitée, l’utilisation de Siri s’est récemment améliorée. Apple a en effet ouvert son assistant virtuel aux applications tierces dont Whatsapp. Pour les gros utilisateurs Whatsapp, la nouvelle fonctionnalité est très intéressante. Avec la dernière version iOS, vous pourrez désormais faire appel à Siri pour lire vos messages.

La nouvelle mise à jour Whatsapp apporte également d’autres nouvelles fonctionnalités. Il est par exemple désormais possible de sélectionner plusieurs statuts à la fois et de les transférer ou les supprimer. La double authentification a également été mise à jour avec un nouveau design.

La nouvelle mise à jour gratuite de Whatsapp est disponible dès à présent sur iOS.



