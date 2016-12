Six nouvelles espèces découvertes dans l'océan

En 2011, une équipe d'écologistes marins dirigée par Jon Copley a envoyé un sous-marin téléguidé à 2800m de profondeur pour observer Longqi, une source hydrothermale située à 2000 km au sud –est de Madagascar. La mission a permis de collecter 21 spécimens, après plusieurs années d'analyse, ces chercheurs sont en mesure d’affirmer qu’ils ont découvert six nouvelles espèces. Les résultats de l'étude ont été publiés par le magazine Nature.

Un environnement extrêmement hostile

Les six nouvelles espèces comprennent un crabe poilu, deux escargots, un mollusque et deux vers. Les chercheurs mettent en exergue leur capacité à survivre dans un écosystème particulièrement difficile. La formation des sources hydrothermales résulte du contact entre le magma et l’eau froide de l’océan qui est proche de la congélation. Ces structures émettent des fluides riches en minéraux sulfureux. Elles sont exploitées par les microbes qui utilisent l'oxygène lors d’un processus de chimiosynthèse. Ces organismes se trouvent à la base de cet écosystème, ils servent de nourritures pour les crabes, les palourdes, les escargots ainsi que d'autres espèces. Les scientifiques ont aussi remarqué que plusieurs espèces vivant autour du site sont également présentes dans d’autres régions telles que l’Antarctique et l’est du Pacifique. Ainsi, d’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre cette répartition.

La découverte de Longqi remonte à 1997 et un drone sous-marin a capturé les premières images en 2007. Les photos en démontré que ce site se distingue aussi par sa richesse en cuivre et en or, il intéresse ainsi l’industrie minière spécialisée dans les extractions en haute mer.

>>> Lire aussi : Une nouvelle espèce de lézard marin découverte