Skype se met aussi à copier Snapchat

Skype se refait une beauté et revoit l’ensemble de son design. L’application propose de nouvelles fonctionnalités qui présentent plusieurs similitudes avec Snapchat. Après Facebook et Instagram, il semble que même Skype se mette désormais à copier le réseau des snaps. La nouvelle version ajoute trois nouvelles sections aux conversations : « find », « chat » et « capture ». Grâce à « find » il sera possible de rechercher des images, le nom d’un restaurant ou même un lien YouTube dans une conversation. Avec « chat », les conversations supporteront désormais les réactions emojis, les banderoles de couleur et l’ajout d’images.

La section « capture » est la plus importante puisque c’est celle qui rappelle fortement Snapchat. Depuis sa caméra, l’utilisateur pourra prendre une photo ou une vidéo et l’envoyer à un de ses contacts. Il pourra également ajouter des stickers ou du texte tout comme sur Snapchat.

Enfin, Skype lance également « Highlights » qui est l’équivalent des Stories de Snapchat. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront publier des photos et des vidéos auxquelles leurs amis peuvent réagir en utilisant des émoticônes.

La nouvelle version de Skype est en cours de déploiement en privilégiant les versions mobiles en premier lieu.



