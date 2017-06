Skyrim sur Switch aura un goût de Zelda

Skyrim Switch – Official E3 Trailer

Bethesda a levé le voile sur son jeu The Elder Scrolls V : Skyrim qui est attendu sur la Nintendo Switch lors de l’E3 2017. Cette version présente le même contenu que le titre original sorti en 2011. En plus de trois DLC, Bethesda a également introduit un mode The Legend of Zeldaet certaines fonctionnalités qui exploitent les possibilités de la console hybride.

Il sera ainsi possible de déguiser son héros avec un costume de Link, de l’équiper avec le bouclier d’Hyrule ou l’épée de légende de Zelda. Des équipements qui seront accessibles par l’intermédiaire de toutes les amiibo de Link, comme le précise Bethesda. Pour l’instant, ce mode du jeu ne concerne que Link, l’éditeur n’ayant pas évoqué d’autres personnages de Zelda.

The Elder Scrolls V : Skyrim exploitera les fonctionnalités offertes par la Nintendo Switch. Les Joy-Cons serviront à manier l’épée, à tirer à l’arc, ou à se protéger avec un bouclier. Le jeu d’action-RPG gagne également en mobilité puisqu’il devient accessible partout avec la console de Nintendo.

