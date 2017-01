[CES] Sen.se lance deux nouveaux mini capteurs pour le sommeil et le suivi médical

Sen.se a présenté deux nouveaux capteurs au CES, le SleepPeanut et le MedPeanut. Le premier est destiné au suivi du sommeil tandis que le second vise à éviter l’oubli d’un médicament. Les deux produits seront lancés au printemps et ils couteront chacun 29 dollars l'unité.

La gamme peanut répond à un besoin spécifique. Ainsi, le SleepPeanut analyse le mouvement et la chaleur corporelle. Les informations seront ensuite traitées par une application qui réveillera l’utilisateur à un moment optimal en fonction de ses cycles de sommeil. Fixé à une boîte de médicaments, le MedPeanut vérifie la prise de ces derniers. Le propriétaire indique la fréquence sur le programme dédié et reçoit une alerte s’il oublie de prendre ses pilules. Les capteurs durent environ quatre mois avec une seule pile CR2032. Chaque produit a une couleur spécifique, bleu marine pour le SleepPeanut et vert émeraude pour le MedPeanut. Et dans le cas où vous souhaitez à la fois surveiller votre sommeil et votre prise de médicament Sen.se, vous promet autre couleur pour vos capteurs.

Sen.se : des capteurs à petit prix

La start-up française propose maintenant quatre capteurs. L’année dernière, elle avait lancé le GuardPeanut et le ThermoPeanut. Le premier gadget est une « alarme antivol connectée », qui alerte le propriétaire si l’objet à surveiller bouge de manière suspecte. De son côté, le second appareil relève les températures et il supporte une chaleur comprise entre -20 et 60°C.

>>> Lire aussi : [CES] Helia Smart Led : l’ampoule qui prend soin de votre sommeil