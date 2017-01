[CES] Enerbee lance Smart Vent, le ventilateur super intelligent

Smart Vent, le ventilateur intelligent conçu par Enerbee vise deux objectifs : améliorer la surveillance de la qualité de l’air intérieure et optimiser la distribution gérée par les applications HVAC. Facile à installer, ce dispositif est aussi entièrement autonome.

Le Smart Vent utilise plusieurs capteurs

Le ventilateur intelligent est alimenté par un générateur d’énergies breveté par Enerbee. Le système repose sur le principe du « piézomagnétisme » pour transformer le pic d'énergie en ressource utilisable. Ainsi, le propriétaire n’aurait pas besoin de câbles ou de remplacer les batteries.

Le constructeur français a installé plusieurs capteurs destinés à mesurer le débit et la qualité de l’air. Le Smart Vent mesurera beaucoup de paramètres tels que la température, l'humidité, le dioxyde de carbone, la pression atmosphérique et les composés organiques volatils. Grâce à ces informations, il ajustera l'environnement intérieur afin qu’il soit le plus confortable possible pour les habitants. Il optimisera également la consommation d’énergie.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, « l'air intérieur peut être huit fois plus pollué que l'air extérieur et cette situation provoque 4,3 millions de décès prématurés dans le monde». Cette statistique est vraiment effrayante. Dans ce contexte, les appareils capables d’analyser et améliorer la qualité de cette ressource seront très utiles.

