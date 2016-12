CyanogenMOD est mort, Vive LineageOS

Probablement la rom Android la plus populaire dans le monde entier, CyanogenMOD vient de nous quitter. En effet, l’équipe de Cyanogen vient d’annoncer la fin des services pour cette rom qui avait connu un succès particulier pour sa fluidité, ses mises à jour rapidement à la page, une interface proche d’un Android original tout en ayant quelques petites fonctionnalités en plus.



La rom avait tellement séduit que l’entreprise avait dû développer son propre OS : Cyanogen OS, il avait notamment été popularisé avec certains smartphones l'intégrant de base comme le OnePlusOne, certains Alcatel, Lenovo, BQ…



La force de CyanogenMod résidait surement aussi dans sa communauté, un réseau énorme d’aide et de partage entre développeurs et utilisateurs.

Le projet ferme cependant ses portes pour causes multiples

Le départ du fondateur du projet, Steve Kondik, aura sûrement précipité la fin du Support de Cyanogen OS, qui commençait à perdre peu à peu l’esprit de ses origines. Cependant, malgré le fait que l’OS ait été abandonné, l’ancienne team ainsi que l’immense communauté de la rom alternative seraient en train de travailler ensemble sur une certaine résurrection : Lineage OS. Le code source étant toujours disponible, Lineage OS se baserait sur sa dernière version, un fork de CyanogenMOD donc.



Le projet demandera probablement un peu de temps avant de réellement se mettre à jour et en place, ce qui entraînera éventuellement un basculement sur un OS différent, comme Oxygène OS, pour les utilisateurs actuels de CyanogenOS.