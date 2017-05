[Promo] Le ZTE Blade A610 Plus à 168 €

Grâce à un excellent prix d'Amazon (218,47 €, contre généralement 249 € sur les autres sites) et à une offre de remboursement de ZTE de 50 €, le smartphone ZTE Blade A610 Plus est accessible à seulement 168,47 € (le modèle gris foncé).



Le principal avantage de ce smartphone ZTE réside dans sa batterie de 5000 mAh, qui assure une très grande autonomie. En effet, l'appareil peut fonctionner de deux à trois jours, selon la fréquence d'utilisation.



Le Blade A610 Plus est doté d'un grand écran de 5,5 pouces, qui affiche des images en Full HD (1920 x 1080 pixels). L'affichage, lumineux et contrasté, s'avère satisfaisant. Son processeur à huit cœurs (cadencés à 1,5/1 GHz) est assez peu véloce et n'est pas adapté aux jeux complexes. Il convient néanmoins pour la plupart des applications du quotidien. Il est assisté de 4 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est de 32 Go.



Un lecteur d'empreintes digitales est présent au dos de l'appareil. Le Blade A610 Plus possède en outre deux emplacements SIM, dont un est partagé avec un lecteur de cartes microSD. Enfin, les photos et les selfies sont réalisés par des capteurs photo de 13 et 8 mégapixels.







>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones à moins de 200 € ?