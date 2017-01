Le papa d'Android lancerait un smartphone en milieu d'année

Andy Rubin en 2008 (Crédit : CC BY Joi Ito)

Fondateur du système Android avant que celui-ci ne soit racheté par Google en 2005, puis responsable de l’OS jusqu’en 2013, Andy Rubin va se lancer à nouveau dans le monde des smartphones.

D’après les informations de l’agence économique Bloomberg publiées le 13 janvier dernier, Andy Rubin devrait faire son retour dans le monde de la mobilité avec un nouveau smartphone dans le cadre de sa nouvelle entreprise baptisée Essential. Ce nouveau smartphone serait prévu pour une sortie en milieu d’année, « à un tarif proche de celui de l’iPhone 7 », affirme Bloomberg. Surtout, il serait équipé d’un système basé en grande partie sur l’intelligence artificielle.

Au niveau du matériel, le smartphone disposerait d’un grand écran bord à bord. Comme pour l’iPhone, l’écran serait capable de repérer différents niveaux de pression. Le reste du smartphone serait conçu avec un dos en céramique et des rebords en métal. Il pourrait également intégrer des éléments modulaires afin de proposer une véritable évolutivité à travers le temps. Par ailleurs, d’après des résultats recueillis sur le benchmark Geekbench, le smartphone aurait pour nom de code FIH-PM1 et serait doté du processeur Snapdragon 835 de Qualcomm. Il profiterait par ailleurs de 4 Go de mémoire RAM. Si Bloomberg précisait ignorer si le smartphone sera équipé d’Android ou d’un système basé sur celui-ci, les résultats de Geekbench précisent toutefois que le smartphone d’Essential serait doté d’Android dans sa version 7.0.

On devrait en savoir davantage sur le smartphone d’Essential dans les prochains mois, celui-ci étant a priori prévu pour une officialisation en milieu d’année 2017.