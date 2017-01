[CES] Honor lance le 6X en Europe à moins de 250 euros

Comme prévu, Honor vient de dévoiler en préambule du CES 2017 son tout dernier smartphone, le Honor 6X, une version internationale qui propose un double capteur photo comme la version chinoise et qui coûtera moins de 249 euros. Cet Honor 6X est donc le même que la version chinoise qui est déjà sortie en novembre, c’est-à-dire avec un écran Full HD de 5,5 pouces, un processeur Kirin 655 à 3 ou 4 Go de RAM et au choix soit en version 32 Go ou 64 Go de mémoire. La batterie quant à elle est de 3340 mah, ce qui lui permet d’avoir une autonomie de plusieurs jours en utilisation faible et 1,5 jour si vous l’utilisez intensivement.



Au niveau de son design, le Honor 6X est plutôt classique mais bien fini avec une coque métallique incurvée à l’arrière avec notamment un capteur d’empreintes (ce que tous les smartphones ne proposent pas) et un revêtement avant en verre.

Un double capteur photo à l’arrière comme l’iPhone 7 Plus

Comme son frère, le Honor 8, le Honor 6X dispose d’un double capteur à l’arrière et qui fonctionne comme celui de l’iPhone 7 Plus, c’est-à-dire que le capteur principal de 12 mégapixels prend l’image et sa composition quand le second de 2 mégapixels va avoir pour fonction de fournir des informations de profondeur de champ. Cette complémentarité dans le but d’obtenir des images nettes et vives.



Toujours concernant son appareil photo intégré, Honor affirme que celui-ci est un objectif à grande ouverture (f/0,95) et que son Autofocus est à détection de phase et c’est un point important, car cela lui permettrait de faire une mise au point hyper rapide à 0,3 seconde !



Un prix attractif !

Vous pourrez donc vous procurer le Honor 6X à partir d’aujourd’hui (4 janvier) en version 32 Go et au choix de 3 couleurs (Or, Argent ou Gris) à un prix de 249 euros. Mais vous pouvez l’obtenir moins cher, car une offre de réduction de 30 euros est possible entre le 4 et le 23 janvier, donc prix final de 219 euros.