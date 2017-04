Le prochain Lenovo aura un double capteur photo (lui aussi)

De plus en plus de constructeurs de smartphones ayant opté pour des objectifs caméra à double capteur, Lenovo pourrait bien être le prochain à choisir cette solution si l’on en croit une photo ayant fuité, volontairement ou pas.



Par rapport à son modèle original, le Moto Z sorti en décembre dernier, la nouvelle version présente une conception légèrement différente, avec notamment un capteur d’empreintes digitales plus grand et le logo Lenovo ajouté sur le côté. Concernant la connectique, celle-ci est identique au modèle actuel, ce qui laisse penser que Lenovo a l’intention de poursuivre dans cette stratégie et ainsi dispenser les consommateurs de devoir acheter de nouveaux accessoires.



Il en va de même pour la caméra, mais cette fois il semble que le constructeur ait inclus deux capteurs. En clair, Lenovo devrait suivre la tendance, qui permet d’assurer des prises de vue de meilleure qualité. L’autre changement de ce smartphone concerne son épaisseur : le nouveau modèle semble plus fin par rapport au modèle actuel.



Enfin, ce modèle sous Android devrait lui aussi être équipé de la plateforme Snapdragon 835, afin de lui assurer de bonnes performances système. Quant au nom retenu de l'appareil, il pourrait s'agir du Moto Z2 Force. Toutefois, Lenovo n’a pas encore annoncé de nom ni de date de sortie officielle. Il faudra donc patienter quelques semaines ou quelques mois avant d’en savoir plus sur les spécificités du nouvel appareil.