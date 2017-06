Le Surface Phone de Microsoft pourrait faire office de vidéoprojecteur

Selon une rumeur relayée sur Twitter par WalkingCat, le prochain smartphone Surface de Microsoft pourrait bien être utilisé comme un véritable vidéo-projecteur. C'est la fonction “Continuum” qui permettrait une telle opération, elle que l'on connaît sur des modèles comme le Lumia 950. Sauf qu’ici, il ne serait pas nécessaire de brancher le smartphone à un moniteur pour l’utiliser comme PC : vous pourrez directement afficher l’écran sur le mur.



L’information indique que le Surface Phone pourrait fonctionner pendant plus d'une heure dans ce mode projecteur, ce qui est compréhensible compte tenu des contraintes énergétiques de la batterie d'un téléphone. Cette rumeur fait également état de la prise en charge du Surface Pen. De quoi aider le smartphone à concurrencer le prochain Galaxy Note 8 lorsqu'il s'agit de courtiser les utilisateurs qui aiment dessiner et prendre des notes sur leur téléphone. Il est aussi indiqué qu’il y aurait plusieurs modèles de téléphones Surface, qui profiteraient d'un Snapdragon de Qualcomm.



Un Surface Phone intégrant une fonction projecteur pourrait permettre à Microsoft de réaliser un appareil hybride, faisant office à la fois de téléphone et de PC, comme cela avait été imaginé au lancement de Windows 10.Le prochain grand salon consacré aux smartphones étant l'IFA de Berlin en septembre, nous verrons donc ce que Microsoft a officiellement à présenter à cette occasion.