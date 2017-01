Nokia + Android : un nouveau RDV au MWC ?

La société HDM Global a été fondée pour créer des smartphones sous la marque Nokia et elle débute cette année avec une nouveauté : le smartphone Nokia 6. Dévoilé ce week-end, le smartphone dispose d’une coque en aluminium, d’un écran full HD 5,5 pouces et de deux capteurs photos (frontal 8MP/arrière 16MP)fonctionnera avec l’OS Android Nougat à l’aide d’un Soc Qualcomm Snapdragon 430 et d’une configuration RAM 4GB/ Stockage 64GB. Nokia 6 sera commercialisé exclusivement en Chine dans les prochains mois, au prix de 1741 yuans (environ 237 euros).

>>> Lire aussi Nokia fera son grand retour avec des smartphones d’entrée de gamme

Mais HMD Global ne compte pas s’arrêter à ce modèle et pourrait réserver d’autres surprises. En effet, Nokia Mobile a récemment déclaré dans un post Facebook qu’il y aurait « plus d'annonces à suivre le 26 février ». Si la date coïncide bien avec le début du salon Mobile World Congress à Barcelone, la nature de leur nouvelle création demeure un mystère.

HMD Golbal se montre prudent en proposant d’abord Nokia 6, un smartphone milieu de gamme, mais tout laisse penser que la société prouvera à travers ses futurs produits, qu’elle est à la hauteur du savoir-faire du géant finlandais de la télécommunication.