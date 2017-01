Smartphone pliable de Samsung : une première version en 2017 ?

On entend parler du fameux smartphone pliable de Samsung depuis 2014. Pourtant, l’année 2017 pourrait bien être l’année du lancement officiel. D’après un rapport paru hier, Samsungpourrait bien lancer son smartphone pliable au cours du troisième trimestre.



Samsung aurait même prévu de produire 100 000 terminaux d’ici le troisième trimestre. En 2014, le fabricant coréen avait dévoilé une vidéo qui présentait ce que pourrait donner le concept. Il s’agirait d’un smartphone que vous pouvez plier lorsque vous avez besoin d’un petit appareil et que vous pouvez déplier pour obtenir un plus grand écran.



Néanmoins, Samsung n’a fait aucune annonce officielle concernant ce smartphone et il n’est pas encore certain que le projet soit rentable rentable. Samsung n’est en tout cas pas le seul à croire aux smartphones pliables puisque LG pourrait lancer sa version vers la fin de l’année.

