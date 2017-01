Willeyfox Swift 2X : le smartphone Full HD et Snadragon 430

WileyFox, la marque au renard, s’affirme discrètement sur le marché des smartphones. L’entreprise londonienne avait réussi à commercialiser ses modèles Swift et Storm chez les opérateurs Free Mobile et Bouygues Telecom. Si elle avait voulu intégrer Cyanogen OS en fin d’année 2016, c’est Nougat qui a été finalement choisi.

Wileyfox Swift 2 X : une montée en gamme

Largement commenté par les utilisateurs anglais, à qui le smartphone semble se destiner en premier lieu le Wileyfox Swift 2 X embarque un Qualcomm Snapdragon 430 accompagné par 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. L’écran de 5.2 pouces est en Full HD alors que le capteur photo arrière bénéficie d’une ouverture f/2.0. Toute cette technologie est alimentée par une batterie de 3010 mAh acceptant un chargeur Quick Charge 3.0.

Même si Cyanogen a décidé d’arrêter le développement de son OS, Wileyfox Swift 2 X préembarque Cyanogen OS 13.1 basé sur Android6.0.1 Marshmallow. L’entreprise londonienne monte donc légèrement en gamme et se concentre pour l’instant sur le marché britannique. La date de sortie en France n’a pas été dévoilée.

