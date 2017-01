Smartphone: après vos idées, ZTE voudrait bien votre argent

La marque chinoise ZTE avait conclu son CES avec deux nouveaux smartphones : Blade Pro 8 et Hawkeye. La conception de ce dernier s’inspire des suggestions des utilisateurs dans le cadre du Projet CSX lancé en 2016. Surprise : Hawkeye fait actuellement l’objet d’un appel à financement sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter pour récolter 500 000$ d’ici le mois de février.

De nouveaux concepts

La surface adhésive et la commande à l’œil font partie des idées retenues par la marque et qui intégreront le smartphone. La surface adhésive permet un usage à main libre grâce à une coque additionnelle qui pourra se fixer sur différents types de surfaces. Quant à la commande à l’œil, ZTE s’appuie sur une technologie baptisée Senseye. Le smartphone suit les mouvements des yeux de l’utilisateur et pourra réagir en conséquence. La fonctionnalité se révèle pratique pour la lecture d’un livre sur l’écran.

Des caractéristiques techniques basiques

Hawekeye embarque un processeur Snapdragon 625, une mémoire vive 3 Go, un double capteur photo de 12 et 13 mégapixels ainsi qu’un lecteur d’empreinte au dos. L’écran en Fykk HD est de 5,5 pouces et le smartphone alimenté par une batterie 3000mAh accepte une double SIM. L’appareil devrait coûter 199$, mais pour l’instant ZTE est loin d’avoir atteint ses objectifs puisqu’il n’a encore récolté que 30 500$ auprès de 159 contributeurs.

>>> Lire aussi Encore une photo du Galaxy S8 (la bonne ?)