[Promo] Le Honor 8 et une coque transparente à 290 €

Cdiscount propose actuellement ce Smartphone (la version bleue) à 339,99 € (349,99 € -10 € grâce au code promo CADEAU10E). Et comme le constructeur rembourse 50 € sur ce modèle jusqu'au 30 juin, le Honor 8 ne revient au final qu'à 289,99 €. Un très bon prix pour un appareil performant. En bonus, Cdiscount fournit une coque de protection transparente.



Lancé il y a un peu moins d'un an, le Honor 8 est séduisant, avec son boîtier en aluminium et en verre. Son écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 5,2 pouces délivre un affichage de bonne qualité, que chacun peut paramétrer selon ses goûts en modifiant la température des couleurs. L'appareil intègre 32 Go d'espace de stockage pour les applications et les données. Le processeur à huit cœurs (1,8/2,3 GHz) et les 4 Go de mémoire procurent suffisamment de puissance sous Android 6 pour naviguer dans le système d'exploitation sans ralentissement et pour faire tourner des jeux.



Pour les photos, l'appareil repose sur deux capteurs de 12 mégapixels, qui réalisent des clichés d'excellente qualité, avec une mise au point rapide. Pour les selfies, un seconde capteur de 8 mégapixels est présent. Pour le reste, un capteur d'empreintes digitales placé au dos du smartphone permet de protéger l'accès au smartphone et de déclencher rapidement le lancement de certaines applications. Le honor 8 intègre également un port USB de type C (réversible) et un double emplacement SIM (dont un partagé avec le lecteur de cartes mémoire microSD). Enfin, la batterie procure une autonomie d'une journée et demie en utilisation légère.





