[Promo] Le Honor 8 Pro à 478 €

Alors qu'on le trouve généralement aux alentours de 549 € en France, le site italien d'Amazon propose le Honor 8 Pro à seulement 477,90 € (avec les frais de livraison). Seul le modèle noir est concerné par ce bon prix.

Le Honor 8 Pro est un smartphone haut de gamme, doté d'un très grand écran (5,7 pouces) qui affiche des images d'une grande précision (QHD, ou 2 560 x 1 440 pixels). Ce dernier exploite la technologie IPS et délivre un affichage de bonne qualité, personnalisable dans les menus d'Android 7 (en modifiant la température des couleurs), complété pour l'occasion par une surcouche applicative de Lenovo (appelée EMUI).

Son processeur à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz et assisté de pas moins de 6 Go de mémoire, ce qui assure un excellent niveau de performances, aussi bien lorsqu'on navigue dans Android qu'en utilisant des jeux exigeants.

Pour ce qui est de la photo, le Honor 8 Pro intègre deux capteurs dorsaux de 12 mégapixels, qui réalisent de très beaux clichés, tant que la luminosité ambiante est suffisante. Il n'est toutefois pas à la hauteur des cadors du genre lorsqu'il s'agit de photographier de nuit. Les enregistrements vidéo s'effectuent quand à eux en Full HD ou en 4K.

Pour le reste, le Honor 8 Pro dispose de 64 Go d'espace de stockage, d'un lecteur de cartes mémoire microSD, d'un lecteur d'empreintes digitales (au dos) et d'un connecteur USB de type C.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?

>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !