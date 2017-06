[Promo] Le Honor 6C + une batterie 6600 mAh et une coque à 169 €

Darty vient de baisser de 14% le prix du smartphone Honor 6C, qui passe du coup de 229,99 € à 199 €. Et comme Honor rembourse (jusqu'au 25 juin) 30 € sur ce modèle, son prix final n'est que de 169 €. L'offre de Darty comprend également une batterie externe de 6600 mAh et une coque de protection transparente.

Le Honor 6C est un smartphone d'entrée de gamme. A ce titre, certaines limitation sont inéluctables. Ainsi, son écran de 5 pouces n'est pas des plus précis puisqu'il n'affiche qu'en 720p. Toutefois, pour un usage basique, ce n'est pas dramatique.

Le smartphone fonctionne sous Android 6.1, avec la surcouche logicielle EMUI de Honor. Son processeur à huit cœurs cadencés à 1,4 GHz et ses 3 Go de mémoire permettent de naviguer dans les menus du système et d'utiliser les applications sans souci. Seuls les jeux pourront poser quelques problèmes, selon leur complexité. L'espace de stockage est de 32 Go.

Pour la photo, le capteur de 13 mégapixels du Honor 6C s'en sort honorablement si la luminosité est suffisante. Idem pour le capteur frontal de 5 mégapixels.La batterie, quant à elle, assure sans problème une bonne journée d'utilisation. Enfin, le Honor 6C est doté d'un double emplacement Sim (dont un partagé avec un lecteur de cartes microSD) et un lecteur d'empreintes digitales.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones à moins de 200 € ?