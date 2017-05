Tous les smartphones Moto de 2017 fuitent en une image

Le constructeur chinois Moto (Lenovo) travaillerait sur de nouveaux smartphones bas de gamme baptisés Moto 5C et 5C Plus. Leurs fiches techniques ont été dévoilées par le journaliste Evan Blass qui est déjà à l’origine de nombreuses fuites. Alors que beaucoup d’observateurs pensent que "Motorola" ne s’arrêterait pas à ces smartphones pas chers, il semble que la division mobile de Lenovo ait bien d’autres atouts sous la manche. L’information vient une fois de plus d’Evan Blass qui a partagé une photo très révélatrice dans un récent tweet.

La fuite en dit davantage sur les projets de Motorola. En tête d’affiche, on retrouve deux smartphones de la gamme « Z ». Ils seraient équipés d’un écran Full HD de 5,5 pouces et compatibles avec Moto Mods, un système de coque modulaire pouvant étendre la performance de l’appareil. Mais la principale surprise reste le retour de la gamme « X » dont les derniers modèles remontent à 2015. Il faudrait s’attendre à un smartphone disposant d’un écran Full HD de 5,2 pouces et d’une certaine fonctionnalité nommée « SmartCam ».

Cette photo montre également ce qui pourrait être les Moto 5C et 5C+ dont la capacité de la batterie est bien de 4000 mAh comme le laissaient entendre les récentes photos en fuites.

