Les smartphones Wileyfox passent au Nougat

Comme CyanogenOS n’est plus opérationnel, Wileyfox doit trouver un nouveau système d’exploitation pour ses appareils. L’entreprise britannique a ainsi opté pour un environnement plus classique, Android Nougat. Les préparatifs de la migration ont déjà commencé. Actuellement, le calendrier précis n’est pas encore disponible.

Wileyfox dit adieu aux ROM alternatives

Alors qu’elle espérait devenir la troisième OS mobile majeure après Android et iOS, Cyanogen Inc. était loin du compte et au final, elle a abandonné la partie. En attendant la disponibilité de Lineage OS, un système d’exploitation basé sur la dernière version de CyanogenMOD, les entreprises ayant utilisé ce ROM doivent trouver une solution pour leurs clients. Alors que certains fabricants comme Lenovo n’ont pas encore communiqué leur choix, d’autres changent de stratégie et choisissent un OS classique comme Android Nougat, c’est le cas de Wileyfox.

Cinq modèles sont concernés par cette migration, les trois Spark qui tournaient sous ROM Cyanogen 13.0, une version construite sur Android 6.0 Marshmallow ainsi que les deux Swift lancés en novembre dernier. En attendant le basculement total, Wileyfox travaillera sur ses propres codes sources et elle assurerait la mise à jour.

Rappelons que les OS Cyanogen cesseront d’exister à partir du 31 décembre prochain. Malgré certains signes, cette fin brutale a pris les acteurs du secteur au dépourvu.