Smartshoes : des chaussures qui rendent nos pieds moins bêtes

Les accessoires et les vêtements intelligents semblent être la prochaine grande tendance. Après la chemise en jean de Google et Levi’s, voici les chaussures intelligentes de Digitsole.



Baptisées Smartshoes, les baskets intelligentes fonctionnent comme une sorte de traqueur. Les chaussures vont en effet analyser le nombre de pas effectués dans la journée, ainsi que le nombre de calories dépensées. Elles peuvent également ajuster la température à l’intérieur. L’utilisateur peut suivre toutes ses données depuis une application sur son smartphone.



Digitsole, qui est une compagnie française a lancé son projet de chaussures intelligentes sur Kickstarter. En 2014, la compagnie nancéienne avait déjà lancé une semelle intelligente capable de la plupart des fonctionnalités présentes dans les Smartshoes. Digitsole a voulu aller plus loin en proposant des chaussures.



Les Smartshoes seraient même dotées d’un système de fermeture automatique et d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP66.



